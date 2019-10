Hotelpersoneel maakt te veel werkuren op rivercruiseschip

Driebergen, Arnhem - De politie en andere samenwerkende overheidsinstanties hebben maandag 7 oktober in Arnhem een Nederlands passagiersschip gecontroleerd. Doel van de controle was het bestrijden van misstanden in de rivercruise-sector. Belangrijkste resultaat was de constatering dat een aantal personeelsleden regelmatig veel te lange werkdagen maakte.