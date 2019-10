Mobiele eenheid oefent in Sint Anthonis

De politie heeft bij (grote) incidenten een belangrijke taak. Daarbij is het essentieel dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld. In verschillende scenario’s worden leden van de Mobiele Eenheid de komende dagen geconfronteerd met incidenten waarbij sprake is van extreem geweld. Het is van belang om zo realistisch mogelijk te oefenen. Op die manier bereiden we ons voor op situaties waarin we geconfronteerd worden met veel geweld.