Twee verdachten gewapende overval aangehouden

Op de bewuste zondagavond drongen drie overvallers een uur voor sluitingstijd via de ingang van de afhaalbalie het restaurant binnen. Twee van de overvallers bedreigden het restaurantpersoneel en enkele aanwezige gasten met een vuurwapen en een mes. Een derde dader wist zich intussen meester te maken de inhoud van de kassa.In het programma Bureau Hengeveld zijn beelden getoond. Na de overval zijn de daders de Stationsweg overgestoken en via het grindpad langs de St Barbarakerk en het kerkhof, de Burg vd Weijerstraat in gevlucht.



Derde verdachte

Mede dankzij binnengekomen tips heeft de recherche de identiteit van twee vermoedelijke overvallers weten vast te stellen. Twee mannen van 20 en 23 jaar uit Soesterberg en Utrecht zijn inmiddels aangehouden en ingesloten. Het onderzoeksteam is echter nog steeds op zoek naar de derde verachte en tips zijn daarom nog steeds van harte welkom.



Getuigenoproep

Heeft u op de avond van de overval of in de weken erna iets gehoord of gezien wat de recherche kan helpen bij het onderzoek naar de derde overvaller? Meld dit dan via het online tipformulier of bel 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.