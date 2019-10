Vermiste Bo uit Alphen aan den Rijn terecht

Alphen aan den Rijn - De vermiste Bo de Graaf uit Alphen aan den Rijn is terecht. Het 16-jarige meisje is in goede gezondheid aangetroffen. Agenten vonden haar dinsdag 8 oktober na politieonderzoek in Utrecht. Bo was sinds dinsdag 1 oktober vermist na een schoolreis met haar school. Vanwege de vermissing werd een Vermist Kind Alert verstuurd.