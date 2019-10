Arrestaties voor exploitatie vrouwelijke slachtoffers prostitutie

De betrokken vrouwen, die nu niet langer het slachtoffer zijn van de verdachten, werden soms onder valse voorwendselen aangezet tot prostitutie en in één geval is er zelfs mogelijk sprake van ontvoering. De misdrijven zouden hebben plaatsgevonden vanaf januari 2015.

In totaal hebben er gisteren en vandaag zes zoekingen in woningen plaatsgevonden in Roemenië en België. Eén arrestatie is verricht in Nederland (Zwolle) en één in België. Mogelijke verdere arrestaties worden niet uitgesloten door het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland. Tijdens de zoekingen zijn ook cash geld, verschillende goederen, documenten en diverse apparatuur in beslag genomen.

De recente operatie is het gevolg van het opzetten van een gezamenlijk onderzoeksteam, ook wel een Joint Investigation Team (JIT) genoemd. Hierin werken de Nederlandse en Roemeense autoriteiten samen, met de financiële ondersteuning van Eurojust, dat ook heeft gezorgd voor juridische ondersteuning en een coördinatievergadering heeft georganiseerd. De operatie is succesvol afgerond met de medewerking van het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland, het regionaal bureau in Iasi van het Roemeens Directoraat voor Onderzoek van Georganiseerde Misdaad en Terrorisme (DIICOT) en de Roemeense politie. Tijdens de twee actiedagen verleenden het parket en de politie in België assistentie bij de huiszoeking en de arrestatie.

(sk/cw)