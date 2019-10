Jongens beroofd van scooter in Kanaleneiland

Twee jongens van 15 en 16 jaar uit Utrecht waren dinsdagmiddag al vroeg klaar op school. De 15-jarige had sinds een kleine week een scooter. en daarom gingen ze na school naar de scooter, die in een garagebox stond. Vanaf de garagebox, op het terrein tussen de Van Bijnkershoeklaan en de Koningin Wilhelminalaan, liepen de jongens met de scooter naar het pleintje aan de Koningin Wilhelminalaan, achter de Asserlaan/Van Eysingalaan. Daar werden de jongens onder bedreiging een pistool beroofd van de scooter door een andere jongen. Na de roof reed hij weg op de scooter via de Koningin Wilhelminalaan richting Winkelcentrum Nova.



De gestolen scooter is een Piaggio C25. De meeste kappen zijn grijs en verder heeft de scooter een rood voorspatbord. De achterkappen zijn zwart en de scooter heeft rondom wat schades en wat krasjes.



We hebben ook een signalement van de dader:

Hij is een jongen van tussen de 17 en 19 jaar oud

Hij is ongeveer 1.75-1.80m lang

Hij is stevig en mollig van postuur

Hij droeg een zwarte, dunne jas

Hij droeg een paarse ‘Barcelona’ trainingsbroek

Hij droeg zwarte schoenen van het merk Nike

Tijdens de beroving droeg hij een masker wat zijn gezicht voor een deel bedekte

Getuige?

De politie wil weten wie de dader van deze beroving is. De recherche wil daarom jouw verhaal horen als je de dader voor de beroving hebt zien lopen, mogelijk in de buurt van de twee jongens. Ook willen we graag met je praten als je de roof hebt zien gebeuren. Heb je de dader na de roof op de scooter zien rijden of weet je wie hij is? Vertel ook dan je verhaal aan de politie. Bel ons op 0900-8844 of doe je verhaal anoniem via 0800-7000.