Mishandeling in het uitgaansgebied van Veenendaal

Die nacht ontstaat er rechts van het podium in de feesttent een ruzie. Bij deze ruzie worden twee mannen met een bierglas op het hoofd geslagen. De politie wil om de zaak te kunnen ophelderen graag getuigen van de mishandeling spreken.



Getuigen gezocht

Wie sloeg de slachtoffers met een bierglas op het hoofd? Heeft u het incident gezien of heeft u meer informatie over de identiteit van de daders? Wij komen graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.