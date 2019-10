Jongen slachtoffer van straatroof; politie zoekt getuigen

Het slachtoffer liep over de Alkmaarseweg toen hij werd aangesproken door een man. De man vroeg of hij een telefoon kon lenen om even te bellen. De jongen aarzelde maar gaf op aandringen van de man zijn telefoon. Daarna werd het slachtoffer bedreigd met een mes. De dader vluchtte vervolgens met de telefoon in de richting van de Kaapstraat. Het slachtoffer rende direct naar huis en belde de politie. De jongen gaf door dat zijn belager een man is rond de 20 jaar oud met een vlassige snor. Hij droeg een dikke, zwarte winterjas met capuchon en een joggingsbroek. De politie maakte in de omgeving nog een zoekslag, maar de dader werd niet aangetroffen. Ook werd geprobeerd de locatie van de telefoon te achterhalen en werd de route van het slachtoffer nagelopen. Langs route hingen meerdere camera’s en gekeken wordt of de beelden hiervan veiliggesteld kunnen worden.