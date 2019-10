Tweetal aangehouden voor diefstal

Rond 10.50 uur werd een medewerker van het hotel door een collega gewaarschuwd dat een man en een vrouw een gokautomaat in het hotel hadden opengebroken. Het tweetal zou al via de hoofdingang naar buiten zijn gegaan. Hierop is de medewerker direct naar buiten gerend en zag een vrouw hard wegrennen in de richting van de parkeerplaats. De vrouw voldeed aan het signalement en de medewerker is achter de vrouw aangerend. Hij kon haar uiteindelijk inhalen en tegenhouden, waarna zij door agenten even later is aangehouden. De mannelijke verdachte was er rennend vandoor gegaan over de Geesterweg in de richting van Uitgeest. Hij werd in de omgeving in de bossage aangetroffen en aangehouden door agenten. De 41-jarige man en 26-jarige vrouw zijn overgebracht naar het politiebureau.

2019194573