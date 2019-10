Getuigenoproep frontale botsing fietsers Buiksloterdijk

De botsing vond plaats nabij het ‘Kippenbruggetje’, vlakbij de oversteek over het Noordhollandschkanaal, omstreeks 16.50 uur. Één van de betrokken fietsers, een 63-jarige vrouw, liep ernstig letsel op en is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere fietser, een 16-jarige jongen, hield lichte verwondingen aan de botsing over.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en is daarvoor op zoek naar getuigen die de botsing hebben zien gebeuren of mogelijk de momenten kort daarvoor. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.