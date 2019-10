Verdachte aangehouden voor mishandeling Plein

Het slachtoffer stond op straat voor een horecagelegenheid op het Plein toen hij met een scherp voorwerp werd geraakt. Hij liep meerdere verwondingen op in zijn gezicht en hals. De verdachte maakte zich vervolgens uit de voeten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Na onderzoek kon de verdachte worden aangehouden. De 28-jarige man wordt woensdag 9 oktober voorgeleid voor de rechter-commissaris.



Getuigenoproep

De recherche zoekt nog getuigen die iets hebben gezien of gehoord van het geweldsincident. Hebt u beelden of informatie die de recherche verder kan helpen met het onderzoek? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem uw tip delen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.