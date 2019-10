Uit het rapport blijkt dat Hümeyra gedurende zeven maanden veelvuldig melding maakte bij de politie van stalking door haar ex-vriend Bekir E. Hij was een bekende van politie en justitie. Ondanks dat E. twee keer werd aangehouden en er tientallen politiemedewerkers met de meldingen van Hümeyra bezig zijn geweest, kwam de informatie van die verschillende meldingen onvoldoende bij elkaar. Het screeningsinstrument SASH, waarmee een risico-inschatting van de ernst van stalking kan worden gemaakt, was op dat moment nog niet geïmplementeerd in de eenheid Rotterdam. Dit kreeg zijn beslag in 2019. Hierdoor kwam de ernst van Hümeyra’s situatie onvoldoende naar boven. Daar kwam bij dat Hümeyra geen vast aanspreekpunt binnen de politie had, waardoor zij steeds in contact kwam met medewerkers die haar zaak niet kenden en zij telkens opnieuw alles moest uitleggen.