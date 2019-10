Verdachte mishandeling agent trouwstoet aangehouden

Een team van rechercheurs is sinds die datum onder leiding van een officier van justitie op zoek geweest naar de verdachte. Via het regionale opsporings programma Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht werd meerdere malen aandacht gevraag voor de zaak. Tal van tips werden door het publiek en getuigen gedeeld met de politie. Het rechercheonderzoek leidde uiteindelijk naar Lopik, waar de verdachte in een woning in Lopik werd aangehouden. De man trachtte zich nog te verstoppen onder een bed, maar de agenten hadden dat al snel door. Zowel in de woning in Lopik als in een woning in Rotterdam vond onder leiding van de rechter-commissaris en het Openbaar Ministerie een doorzoeking plaats.