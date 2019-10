Actiedag in Altena levert hoop bekeuringen op

Wijk en Aalburg Perzikstraat 3x snelheid in 30 km zone (49 km, 50 km, 51 km) 1x mobiel bellen 1x niet dragen autogordel Wijk en Aalburg Polstraat 2x snelheid in 60 km zone (74 km, 77 km) Dussen Dussendijk 3x snelheid in 30 km zone (51 m, 58 km, 58 km) Nieuwendijk Zandsteeg 1x snelheid in 60 km zone (50 km) Uppel Uppelsehoek 2x snelheid in 30 km zone (50 km, 57 km) Nieuwendijk Rijksweg 1x snelheid in 30 km zone (50 km) Sleeuwijk Larixlaan 4x snelheid in 30 km zone ( 50 km, 50 km, 57 km, 57 km) Andel Middenweg 10x snelheid in 60 km zone (80 km, 80 km, 76 km, 84 km, 71 km, 79 km, 89 km, 85 km, 77 km, 78 km) Almkerk Duijlweg 1x niet dragen autogordel 5x snelheid in 60 km zone (76 km, 81 km, 79 km, 85 km) Sleeuwijk Griendweg 1x parkeren in openbaar groen