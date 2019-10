Mannen beroofd en belaagd door jongeren die hen lokten met valse datingprofielen

Tilburg - De politie heeft deze week met toestemming van de officier van justitie acht Tilburgse jongens aangehouden in de leeftijd van 15 tot 22 jaar die verdacht worden van het in wisselende samenstelling beroven en belagen van ten minste vijf mannen in de leeftijd van 43 tot en met 72 jaar. De slachtoffers werden in de periode van 14 januari tot en met 6 april 2019 via valse datingprofielen met daarop jonge vrouwen, gelokt naar het Daltonerf (2) of het Fleminghof (3) in Tilburg.