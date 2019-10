Meisje in Terneuzen aangehouden voor opruiing

Politieagenten hebben zich in de buurt opgesteld en de jongeren gemaand naar huis te gaan. Daar gaven de jongeren ook gehoor aan. Rond 1630 had de groep zich verspreid en keerde de rust weer.

Vanmorgen is een 16-jarig meisje uit de gemeente Terneuzen aangehouden op school. Zij wordt verdacht van opruiing. Ze is overgebracht naar een politiecel en wordt vandaag gehoord.

De politie monitort berichtgeving over de vermeende vechtpartij op sociale media. Ook vandaag. We stellen een onderzoek in naar de verschillende berichten die verspreid zijn. Als de bron van deze (opruiende of anderszins strafbare) berichten bekend wordt dan zal overgegaan worden tot aanhouding. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.