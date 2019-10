Oosterhouter aangehouden voor bedreiging

Het slachtoffer deed aangifte. Hij was de afgelopen dagen meerdere keren door hem met de dood bedreigd. Dit gebeurde telefonisch, mondeling en via tekstberichten en op sociale media. De bedreigingen zorgden voor veel onrust bij de aangever en zijn gezin. De politie lokaliseerde de verdachte dinsdagavond als bestuurder in zijn auto op de Hoofseweg. Ze gaven een stopteken waaraan werd voldaan. Hij is vervolgens aangehouden.