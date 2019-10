Verdachte aangehouden voor veroorzaken dodelijk ongeval Vlissingen

Vlissingen - In de nieuwjaarsnacht van dit jaar vond een dodelijk ongeval plaats in de Sottegemstraat in Vlissingen. Hierbij overleed een 24-jarige fietser die afkomstig was uit Vlissingen. De veroorzaker, vermoedelijk een automobilist, reed door. Afgelopen maandag is een verdachte aangehouden in deze tragische zaak.