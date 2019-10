Op de Argolaan in Bergen op Zoom controleerden agenten rond 20.30 uur een auto, omdat deze een kapotte koplamp had. De bestuurder, een 20-jarige man uit Bergen op Zoom, bleek geen rijbewijs te hebben. In de auto zaten meerdere mensen, maar geen van hen bleek de bezitter van een rijbewijs. De agenten hebben de auto laten staan in de Argolaan en de sleutels meegenomen naar het bureau. Met de bestuurder werd de afspraak gemaakt dat hij moest regelen dat iemand die wél een rijbewijs had het voertuig op kon halen. Dat is later op de avond ook gebeurd. De 20-jarige man kreeg een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs, het hebben van een kapotte koplamp en het rijden met een kapotte buitenspiegel.