Aanhoudingen bij bestelbus met henneptoppen

Omstreeks 10.15 uur gaven medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid de bestuurder van een bestelbus een stopteken om een verkeerscontrole uit te voeren. De bestuurder, een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats met de Bulgaarse nationaliteit, kon geen rijbewijs of ander identiteitsbewijs tonen. Verder zaten in de auto drie vrouwen van 43, 48 en 61 jaar oud. Allen de Bulgaarse nationaliteit en alleen de 48-jarige vrouw had een vast adres in Nederland. Zij staat in Rotterdam ingeschreven.