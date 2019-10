Cybercrime melden aan virtuele agent Wout

De politie merkt de laatste jaren dat mensen graag op een andere manier in contact willen komen met de politie dan alleen via telefonie of op een politiebureau. Voor relatief eenvoudige zaken willen mensen gemakkelijk en snel een melding doorgeven. Zeker bij incidenten op het gebied van cybercrime blijkt dat mensen schroom ervaren om hier melding van te doen. Juist bij dit soort zaken zijn meldingen van belang om zo een goed beeld te krijgen van de problematiek. De politie verwacht dat virtuele agent Wout de drempel om te melden kan helpen verlagen, ook kan Wout de melder voorzien van adviezen. Wout is gedurende de proefperiode bereikbaar via www.politie.nl/wout.