Onbekende man op fiets mishandelt ouder paar

Rond kwart over zes reed het echtpaar in hun auto toen ze dachten dat er op hun auto werd getikt. Bij de verkeerslichten op de Reinaldstraat bemerkte de man dat er tegen zijn auto werd geslagen en getrapt. Hij keek om en zag een fietser gehaast wegrijden. In een poging verhaal te halen kwam het stel uit Berg en Terblijt op de Wolfdriesweg uiteindelijk oog in oog te staan met de fietser. Deze haalde direct uit naar de man en duwde de vrouw. Zij moesten zich onder behandeling laten stellen. De dader is tot op heden niet bekend.