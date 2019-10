Politie vlagt op Coming Out Day

Respect tonen voor iemands geaardheid, levensovertuiging of godsdienst is een belangrijke voorwaarde voor dat goede en wederzijdse contact. Het is aan de politie-eenheden zelf om te bepalen of zij deelnemen aan Coming Out Day en in welke vorm. In de voorbereiding van de politie deelname wordt nauw samengewerkt met Roze in Blauw, het medewerkersnetwerk van de politie voor LHBTI’ers. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor de LHBTI-gemeenschap in de samenleving en waar nodig ook intern.