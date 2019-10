Zonder heler geen steler

Een e-bike, praktisch in nieuwstaat, voor slechts 350 euro? Een koopje, maar als het te mooi is om waar te zijn… ‘Dan is het dat meestal ook’, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider Woninginbraak en Heling. ‘We zien vaak dat zo’n fiets toch gestolen is. We willen mensen laten weten dat zij niet op dit soort “aanbiedingen” moeten ingaan. Als u toch gestolen waar koopt, bent u ook met heling bezig en dus strafbaar.’

Criminelen willen gestolen goederen omzetten in geld. Wie die goederen van hen overneemt zorgt er indirect voor dat ernstige delicten als overvallen, straatroven en woninginbraken in stand blijven. ‘Die cirkel willen we doorbreken. Daarom waarschuwen we burgers en ondernemers die tweedehands goederen opkopen voor heling. Om die reden staat de Week van de Veiligheid in het teken van heling en willen we op deze speciale helingdag mensen bijvoorbeeld laten weten wat zij hiertegen kunnen doen. Dit doen we met diverse acties, zoals hier in Amsterdam.’