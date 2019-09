Onderzoek brand Kluijskamp in volle gang; getuigen gezocht

Nijmegen - In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 augustus j.l. werden twee auto’s in de10e straat Kluijskamp in brand gestoken. Dat heeft het politieonderzoek uitgewezen. De politie startte die nacht direct met het onderzoek naar deze brandstichting. Door de brand vatte de carport vlam, wat tot gevolg had dat de brand oversloeg naar de woningen. Eén gezin kon zich via het balkon in veiligheid brengen. De politie neemt de zaak hoog op, mede gezien het feit dat dit heel anders had kunnen aflopen.