Parkeerwachter beroofd

Een Duits sprekende man vroeg de weg en even later beroofde hij de parkeerwachter van het parkeergeld dat hij bewaarde in een heuptas. Er is voor honderden euro’s aan parkeergeld buitgemaakt door de verdachte, die tussen de 40 en 45 jaar oud wordt geschat. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 lang, heeft een baard, bol gezicht en kort krullend blond haar. De man droeg een lange spijkerbroek en een bruinachtig overhemd. Na de beroving rende de man weg via de Westerparkstraat en in de Oosterparkstraat is het slachtoffer de dader kwijtgeraakt. De politie heeft meteen een buurtonderzoek gehouden, waarbij ook camerabeelden zijn veiliggesteld. Die worden onderzocht. De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben van deze beroving.

Heb je informatie? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Dan kan je bellen met 0800-7000.

2019169532