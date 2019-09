Jongeren onder invloed alcohol

Rond hetzelfde tijdstip belde iemand naar de politiemeldkamer met de mededeling dat er een vechtpartij gaande was op het Spuiplein in Breskens. Agenten waren juist bezig met een melding van twaalf loslopende koeien in Groede, maar zijn (vanwege de ernst van deze melding) met gezwinde spoed naar Breskens gegaan. Op het Spuiplein aangekomen zagen zij echter geen vechtpartij. Ze zagen wel wat jeugd op het terras zitten. Het groepje had kennelijk de grootste lol met elkaar. Zij ontkenden in alle toonaarden dat zij de melding hadden gemaakt. Na een klein onderzoekje bleek tóch dat één van de jongens (16, Breskens) het telefoontje had gepleegd. Een valse melding dus.

De jongen was zichtbaar onder invloed van alcohol. Op het blaasapparaat blies hij een F. Hij is naar huis gebracht door de politie en overgedragen aan zijn ouders. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt wegens het doen van een valse melding en drinken onder 18 jaar. Mogelijk kunnen beide zaken afgehandeld worden via HALT.