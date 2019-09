Oplichters misbruiken naam Ticketswap en politie bij phishing

Nederland - De politie krijgt de laatste tijd meldingen over een phishingmail die afkomstig lijkt te zijn van de politie. Dat is niet het geval. Het gaat om een mail die is verstuurd door verkoopticketswap@gmail.com en is bedoeld om bankgegevens van de ontvanger te ontfutselen.