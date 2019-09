In Bureau GLD: Wie herkent deze pinner?

Deze phishingzaak begint op 24 april 2019 wanneer een inwoonster van Harderwijk op een bericht reageert dat ze via haar bankierenapp op haar telefoon krijgt. In dit bericht wordt gemeld dat ze een nieuwe pas dient aan te vragen en daarbij een nieuwe pincode moet doorgeven. Dat doet ze. Het betreft echter een nepbericht en wordt zo opgelicht. Want op vrijdag 26 april 2019 blijkt dat een onbekende persoon geld van haar rekening heeft gepind. Deze onbekende man is op camerabeelden te zien. Wie herkent deze pinner? 2019198492

In deze uitzending van Bureau GLD ook beelden van de volgende delicten:

Wezep – Mannen stelen portemonnee uit winkelwagentje

In een supermarkt aan de Clematisstraat in Wezep, gemeente Oldebroek, kan een klant haar boodschappen niet meer betalen omdat in de winkel haar portemonnee is gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien dat op die dag, dinsdag 2 april 2019, rond 16.00 uur een onbekende, kale, man de portemonnee uit haar tas steelt. De tas ligt dan in haar winkelwagentje. Een andere man die blijkbaar op de uitkijk staat loopt tegelijk met de dief mee naar buiten en lijkt betrokken te zijn. Wie herkent deze mannen? 2019143328

Nijkerk – Mannen betrapt tijdens woninginbraak

Op dinsdagochtend, 28 mei 2019, worden twee inbrekers overlopen door de bewoonster die aankomt bij haar woning aan de Doornsteeg in Nijkerk. De mannen rennen hard weg en lopen daarbij een fietsster ondersteboven. Een buurtbewoner gaat nog op de fiets achter de verdachten aan. Signalementen: beide jongemannen zijn ongeveer 20 – 25 jaar oud. De één was slank, ong. 1.65 m. lang, kort en donker haar. De ander was juist gezet qua postuur, ong. 1.75 m. lang, en droeg een zwart ringbaardje. Wie kent deze twee onbekende mannen op de camerabeelden? 2019232448

Arnhem - Tas medewerker gestolen bij restaurantketen

Op zondag 23 juni 2019 wordt de rugtas van een medewerker van een restaurantketen aan de Fortunastraat in Arnhem-Zuid gestolen. Op camerabeelden zien we via de achteringang een onbekende man in een rood T-shirt binnenkomen en rondkijken. Vervolgens loopt hij verder door en loopt daarna de zaak uit met de zwarte rugtas van de medewerker. In de rugtas zaten allerlei pasjes en andere persoonlijke eigendommen. Wie herkent deze man?

Woningoverval op villa in Beekbergen - GETUIGENOPROEP -

In Beekbergen wordt een bewoonster van een woning aan de Berg en Dalweg overvallen door drie personen. De drie overmeesteren haar in haar woning in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 september 2019 rond 01.00 uur. Ze wordt bij de overval in één van de kamers opgesloten. De politie is op zoek naar getuigen.

Er is die nacht een witte Opel Combo gezien. Wie heeft deze ook gezien en kan hier iets over vertellen?

Op de dag van de overval is ook een vrouw gezien, over wie we graag meer willen weten.

Het gaat om een blanke vrouw met een normaal postuur en kort grijs haar. Ze is vermoedelijk tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij was dringend op zoek naar een vakantiehuisje achter de villa van de overval. De vrouw was in gezelschap van een onbekende man, die in een donkere auto zat. Misschien is deze dame bij meerdere adressen geweest of kan iemand ons daar meer over vertellen. We horen we het graag.

Dus heeft u iets gezien of gehoord dat met deze overval te maken kan hebben, of beschikt u over camerabeelden? Neemt u dan contact op met de politie via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000.

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 11 september 2019, 17:20 uur, de beelden van verdachten van bovenstaande zaken bekijken. Hiervoor kun je op die site op de betreffende opsporingszaak klikken. Ken of herken je personen of kun je iets vertellen over een zaak, neem dan contact op met de politie via 0800 6070, anoniem via 0800 7000 of stuur het tipformulier in.