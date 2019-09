Politie zoekt getuigen na autobrand

We zoeken van de autobrand van afgelopen nacht getuigen. Alles wijst erop dat de brand is aangestoken. Wie heeft er iets opvallends gezien in de wijk Tolhuis dat hiermee te maken kan hebben? Of misschien zijn er mensen in de wijk die camerabeelden hebben waarop tussen 02.00 en 03.00 uur iets opvallends te zien is. Ook kleine details kunnen ons helpen om de daders op te sporen! Bel 0900-8844 met tips. Je kunt natuurlijk ook anoniem bellen, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2019403047 SK