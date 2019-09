Fietser Stadhouderskade ernstig gewond

Meerdere personen waren getuige van de aanrijding. Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen stelt een onderzoek in naar de toedracht. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen op de medium care. De automobilist is negatief getest op alcohol en drugs. Hij zal in de loop van ochtend worden gehoord. De aanhouding is een standaard procedure bij ernstige ongevallen.