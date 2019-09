Schoten gelost in Maassluisstraat

Rond 0.30 uur is er een grote groep met elkaar aan het vechten op straat, het lijkt om twee partijen te gaan. Er worden daarbij ook schoten gelost. Dan rennen de groepen allebei een andere kant op. Als de politie ter plaatse komt treffen zij meerdere hulzen aan op de plaats delict. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt.

De recherche wil graag weten wie deze personen zijn. Heeft u iets gezien of gehoord, of andere informatie dat kan bijdragen aan het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.