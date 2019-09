Moord Tahiri in Team West en Opsporing Verzocht

Verder aandacht voor de volgende zaken:

Den Haag | Mishandeling Laan van Poot

Op zaterdag 17 augustus wordt rond 04.10 uur een 34-jarige man uit Den Haag mishandeld op de Laan van Poot. Hij betrapte drie mannen die zijn fiets wilden stelen en kreeg vervolgens een harde klap tegen zijn kaak. Op dit moment zijn er nog geen bruikbare bewakingsbeelden en zoekt de politie camerabeelden of getuigen die mogelijk het onderzoek verder kunnen helpen. Een oproep van het slachtoffer is te zien in Team West.

Gouda | Postpakket fraude

Een 90-jarige mevrouw uit Gouda werd op 14 februari 2019 slachtoffer van een postpakket fraude. Toen zij een pakketje in ontvangst nam moest zij 1 euro pinnen. Toen zij de volgende dag haar geld wilde pinnen werd haar pinpas direct ingeslikt door een pinautomaat met de melding dat haar pas om veiligheidsreden was geblokkeerd. Toen ze bij haar bank verhaal ging halen bleek bijna 4500 euro van haar rekening te zijn gehaald. In Team West camerabeelden van de man die met haar pas geld heeft opgenomen.

Den Haag | Mishandeling Martin Luther Kinglaan

Op donderdag 4 april 2019 wordt om 18.00 uur een 41-jarige man uit Den Haag mishandeld door twee personen omdat ze het niet pikten dat hij hen aansprak over het feit dat de twee vuurwerk in zijn tuin en op zijn honden aan het gooien waren. Bij de mishandeling werd zijn neus gebroken en had het slachtoffer diverse zwellingen in zijn gezicht. In Team West worden beelden van de twee mannen getoond.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur op NPO2.