Aanhouding voor schietincident Geervliet

De politie startte zondagavond meteen een uitgebreid onderzoek in de omgeving. Dat leidde niet tot een aanhouding. Maar de zoektocht ging uiteraard door en met resultaat; maandagavond hielden agenten een verdachte aan voor het schietincident op Voorne-Putten. Het slachtoffer, een 38-jarige man uit Den Haag, is na het schietincident met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is nu gelukkig buiten levensgevaar.

Er is na het incident gelijk gesproken met geschrokken buurtbewoners en mogelijke andere getuigen. Mocht u toch nog iets te binnen schieten of u heeft nog andere informatie die u wil delen? Dat kan nog steeds via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.