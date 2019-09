Politie houdt 2 verdachten aan na schietincidenten Rotterdam-Oost

Schieten in een omgeving waar veel mensen wonen, werken of naar school gaan is onacceptabel. Het mag een wonder heten dat er geen onschuldige mensen zijn geraakt. Maar de schrik in de wijk is groot. Een aantal scholen en winkels besloot op eigen initiatief de deuren tijdelijk gesloten te houden. De aanpak van wapens en vuurwapengeweld heeft voor de politie de hoogste prioriteit en wordt van alle mogelijke kanten aangepakt; uitgebreid opsporingsonderzoek bij incidenten, onderzoek naar wapenhandel, doorpakken op meldingen van wapenbezit, preventief fouilleren, aanhoudingen, maar ook inzet op het voorkomen van schietincidenten zoals vandaag in de Rotterdamse wijk Oosterflank.