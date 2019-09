Drugs aangetroffen in auto

De agenten zagen de auto rijden in de Laan van Reimerswaal. Ze gaven de bestuurder een stopteken waaraan hij voldeed. Bij het aanspreken van de bestuurder roken de agenten een henneplucht uit de auto komen. Dit was reden om verder in de auto te kijken. De politiemensen troffen kleine hoeveelheden amfetamine, hasj en hennep aan in de auto.

De automobilist ( 33 jaar en inwoner van Bergen op Zoom), moest ook nog een speekseltest ondergaan. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van amfetamine en THC. Door een GGD-arts werd bloed afgenomen van de verdachte. Dit zal door het NFI worden onderzocht. Als de uitslag hiervan bekend is wordt verder bekeken door de Officier van Justitie wat er verder met de verdachte zal gebeuren. Hij heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau en mocht daarna de straat weer op.