Gestolen snorfiets aangetroffen

Bij de controle van het voertuig bleek het als gestolen gesignaleerd te staan. De snorfiets is in beslag genomen door de politie. De bestuurder, een 29-jarige man uit Sint Willebrord, is aangehouden terzake heling. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij vandaag verder gehoord over de feiten waar hij van verdacht wordt. De eigenaar van de snorfiets, iemand uit Den Haag, zal vandaag in kennis worden gesteld van het aantreffen van zijn eigendom.