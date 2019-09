Getuigen gezocht na mogelijke brandstichting Terneuzen

De politie is op zoek naar getuigen. Misschien hebt u iets gezien of gehoord dat de politie kan helpen bij het onderzoek naar de brand? Denk dan aan verdachte situaties, verdachte personen of voertuigen. Hebt u meer info? Laat het ons dan weten. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Geef bij uw contact graag het registratienummer van deze zaak door: 2019-216597.

Wanneer u wel informatie hebt, maar liever niet met de politie praat, dan kunt u via de website of telefonisch contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem. U kunt gegarandeerd anoniem uw informatie kwijt via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.