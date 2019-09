Getuigenoproep mishandeling

Er ontstond door onbekende oorzaken op de parkeerplaats aan de Terheijdenseweg een vechtpartij tussen enkele personen. Een 17-jarige jongen uit Breda werd vermoedelijk met een boksbeugel geslagen. Op het moment dat de politie arriveerde waren de betrokkenen reeds vertrokken. Even later werd de politie gebeld dat een slachtoffer gewond was geraakt en de ambulancedienst hem naar het ziekenhuis bracht. De politie doet onderzoek naar de mishandeling.

Er waren meerdere omstanders aanwezig die mogelijk de vechtpartij hebben gezien. De politie zoekt getuigen en wil graag met hen in contact komen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. We vragen u voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2019- 216650.