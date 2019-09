Politie houdt verdachte aan voor poging overval

De man wordt ervan verdacht op 31 augustus jl. betrokken te zijn geweest bij de poging overval op een woning aan de Anna van Saksenlaan in Zierikzee. De politie is de verdachte op het spoor gekomen na onderzoek door de recherche. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Door agenten is huiszoeking gedaan bij de aangehouden verdachte. Er werden enkele goederen in beslag genomen die mogelijk relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Over die goederen doet de politie geen verdere mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is.

De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij zal worden gehoord door rechercheurs.