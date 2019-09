Vlissinger slaat plaatsgenoot knock out

Getuigen die het incident zagen gebeuren, verklaarden dat de verdachte zijn woning uit kwam toen de 73-jarige man zijn auto parkeerde in de Noordzeestraat. Er ontstond een woordenwisseling en de verdachte zou vervolgens het slachtoffer knock out hebben geslagen. Door een van de getuigen is de 73-jarige man naar zijn woning gebracht waarna een ambulance ter plaatse kwam. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. Hij heeft geen letsel opgelopen en mocht dezelfde dag alweer terug naar huis. De man deed aangifte.

De politie onderzoekt de zaak. De verdachte is aangehouden en zit nog vast. Hij zal vandaag verder gehoord worden over de mishandeling.