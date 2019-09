Woningoverval Herkenbosch in Opsporing Verzocht

Het is vrijdagavond 3 augustus rond 20.00 uur als een bewoonster aan de Stationweg in haar tuin wordt overvallen door drie onbekenden mannen. Ze dwingen haar het huis in te gaan en sluiten haar op in een kast. De bewoonster raakte hierbij lichtgewond en heeft vervolgens urenlang opgesloten gezeten in een kast, totdat ze op zondagochtend rond 09.00 uur wordt bevrijd.