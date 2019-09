Getuigen gezocht voor schietincident in Eindhoven

Rond middernacht ontving de politie een melding over het schietincident. Ter plaatste zijn hulzen aangetroffen. Uit verklaringen van getuigen is inmiddels bekend dat een klein model auto, mogelijk een zwarte Volkswagen Golf of Polo, en mogelijk ook een scooter zijn betrokken. Er hebben zich nog geen slachtoffers gemeld.

Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen of betrokkenen. Heeft u iets gezien? Of heeft u videobeelden van het incident? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.