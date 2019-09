Getuigen plofkraak Emmen gezocht

Onderzoek

In de omgeving van de Statenweg hebben we een scooter aangetroffen. Wij onderzoeken of deze scooter is gebruikt bij de plofkraak. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie heeft onderzoek gedaan. Vanwege de plek waar de pinautomaat gesitueerd is, was het niet nodig om de omgeving te ontruimen. Wel werd de Statenweg afgesloten, maar die is inmiddels weer vrij toegankelijk voor verkeer. Op dit moment houden wij een buurtonderzoek in en rondom de Statenweg. Vorig jaar juli vond er een plofkraak plaats bij dezelfde pinautomaat, er zijn toen geen verdachten aangehouden.

Getuigen

We zijn op zoek naar mensen die rondom dit tijdstip wakker waren of werden en misschien iets hebben gezien of gehoord van de plofkraak. Heeft u meer informatie? Bel ons via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.