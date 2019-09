Politie houdt jeugdige verdachte aan voor straatroof

De verdachte die niet woonachtig is in de wijk Stadhagen is aan het bureau ingesloten. Daar wordt hij verhoord. Bij minderjarige verdachten is de politie terughoudend bij het vertrekken van de leeftijd. De recherche onderzoekt zijn rol en betrokkenheid bij dit incident. Later op de dag werd hij in verzekering gesteld. Of hier ook een relatie ligt met eerdere incidenten is vanzelfsprekend een vraag die bij de recherche onder de aandacht is. Ook meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.