Identiteit betrokkene katincident bekend

Uit het onderzoek is gebleken dat het incident heeft plaatsgevonden op de Oosterlandweg in Mijdrecht. Een locatie die al eerder werd gesuggereerd door mensen die het filmpje hadden bekeken. Nader onderzoek, en op basis van de met de politie gedeelde informatie, is nu bekend geworden wie de betrokkene is. Ook weten we wie de eigenaresse van de bewuste kat is.



In overleg wordt besloten welke stappen er tegen het meisje gaan volgen. Nadere informatie over haar identiteit wordt niet verstrekt.