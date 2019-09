Politie onderzoekt brandstichting

Getuigenoproep

De politie doet verder onderzoek naar deze brandstichting. De politie heeft al met enkele getuigen ter plekke gesproken en houdt een aanvullend buurtonderzoek. Verder worden getuigen opgeroepen, die nog niet met de politie hebben gesproken, om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Camerabeelden

Het rechercheteam is daarnaast op zoek naar camerabeelden van de omgeving van De Markt van woensdagnacht. Beelden, van vlak voor het ontstaan van de brand en/of erna, kunnen worden geüpload via filmpjes uploaden