Vrouw aangehouden in onderzoek naar drogeren 94-jarige man

De vrouw wordt ervan verdacht dat zij op woensdag 27 april het 94-jarige slachtoffer in zijn zelfstandige woonruimte in een verzorgingstehuis zou hebben gedrogeerd, waarna ze er vandoor is gegaan met zijn bankpas. Er is vlak daarna een aanzienlijk geldbedrag van zijn rekening opgenomen. Het slachtoffer werd uren later uitgedroogd, verward en onderkoeld aangetroffen in zijn kamer. Enkele dagen voor deze gebeurtenis hadden de vrouw en het slachtoffer elkaar ontmoet in het verzorgingstehuis. Na een praatje bleek dat de twee het goed met elkaar konden vinden, waarna ze uit eten zijn geweest. De recherche vermoedt dat de vrouw op een berekende manier bezig is geweest om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen.

Intensief onderzoek

Rechercheurs hebben intensief onderzoek verricht om achter de identiteit van de vrouw te komen. Aan het begin van de zomer werd daarom de hulp van het publiek ingeschakeld en werden de zeer herkenbare camerabeelden van de vrouw gedeeld in de opsporingsprogramma’s Bureau 020 en Bureau NH. Ook op sociale media werd aandacht gevraagd voor de zaak. Ondanks meerdere tips kwam de recherche toen niet verder. Daarop werd in samenspraak met het Openbaar Ministerie besloten dat de beelden van de vrouw nogmaals uitgebreid onder de aandacht zouden worden gebracht bij het lokale, regionale en landelijk publiek. Op dinsdagavond 10 september was een uitgebreide reconstructie van de zaak te zien in Opsporing Verzocht. Omdat de vrouw zich inmiddels bij de politie heeft gemeld, zijn alle herkenbare beelden van haar offline gehaald.

Sterktewens

In de uitzending van Opsporing Verzocht werd op 10 september kort stilgestaan bij de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland, waarbij kijkers de mogelijkheid werd geboden om via de website van het programma een sterktewens achter te laten voor het slachtoffer. Tot woensdagmiddag 11 september kwamen er ruim 1300 sterktewensen voor het slachtoffer binnen.