Bestuurder onder invloed knalt achterop vrachtwagen

De man reed rond 17.50 uur op de Baronielaan achterop een vrachtwagen die stilstond om verkeer voor te laten gaan. Omdat de agenten het vermoeden hadden dat de automobilist onder invloed was hebben ze ter plekke en blaastest en een speekseltest afgenomen. Deze testen waren positief. Hij is meegenomen naar een politiebureau voor verhoor en het afnemen van een bloedproef. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen over het rijgedrag van de man.