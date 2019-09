Dieven aangehouden dankzij getuigen

De mannen zaten volgens getuigen op het terras. Een ging naar binnen in het cafe, de ander hield een medewerkster aan de praat. Een getuige liep het cafe in en zag een man een greep in de kassa doen. Door getuigen is deze man binnen gehouden in het cafe. De politie werd gebeld en agenten hielden allebei de mannen aan.

Door agenten is een aangifte opgenomen. Ook zijn de getuigen gehoord. De mannen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze zitten nog vast en worden gehoord. Het gaat om twee inwoners van Sint Philipsland van 31 en 41 jaar oud.